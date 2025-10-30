Dopo settimane di disagi a Villa Belmonte riapre l' ambulatorio per l' occhio secco

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di disagi per i pazienti in cura, a Villa Belmonte riapre l'ambulatorio del Policlinico dedicato all'occhio secco. Il caso era stato sollevato da PalermoToday, raccogliendo la denuncia di una donna di 56 anni affetta dalla sindrome di Sjogren (una malattia autoimmune che comporta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

