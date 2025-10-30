Dopo quattro anni il muro di scala Santa verrà sistemato

Triesteprima.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ordinanza comunale imporrà al proprietario di intervenire sulla messa in sicurezza definitiva del muro crollato in scala Santa: se lo stesso non provvederà sarà il Comune di Trieste a provvedere direttamente ai lavori, addebitando successivamente le spese al privato. È quanto detto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

