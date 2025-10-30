Dopo quattro anni il muro di scala Santa verrà sistemato
Un'ordinanza comunale imporrà al proprietario di intervenire sulla messa in sicurezza definitiva del muro crollato in scala Santa: se lo stesso non provvederà sarà il Comune di Trieste a provvedere direttamente ai lavori, addebitando successivamente le spese al privato. È quanto detto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo quattro giornate guida Firenze Basketball Academy, ma i riflettori del turno di campionato Under 19 Eccellenza sono tutti per la Mens Sana Siena. La compagine della città del Palio, riscatta lo stop della scorsa settimana, in casa contro la Pallacanestro - facebook.com Vai su Facebook
Dopo quattro mesi di gestione complicata della mia pelle dovrei aver finito, atterrato nuovamente su questa terra così complicata ma così indispensabile e salutare. Buongiorno, gente. - X Vai su X
Pd: “Via Scala Santa, dopo quattro anni si interviene: ok al ripristino del muro crollato” - Durante la quarta commissione consiliare, è stata discussa la mozione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Rosanna Pucci, riguardante la messa in sicurezza e il ripristino del muro cro ... Riporta triestecafe.it