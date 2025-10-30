Dopo oltre 70 anni chiude la storica boutique

A Seregno è una storica attività aperta dal 1952. Dopo 73 anni di servizio le vetrine di Monviso in via Trabattoni 22, nel cuore del centro, stanno per chiudere definitivamente: “Non vedo un avvenire”, dichiara l’attuale proprietario, Alberto Palacino.La storia di MonvisoIl negozio era stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Dopo oltre venticinque anni di successi, qualcosa di importante sta per cambiare nel mondo de I Simpson — e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la serie - facebook.com Vai su Facebook

Dopo oltre settanta repliche… ovunque, finalmente a Torino! Qui per la biglietteria: https://piemonteitalia.tm.bestunion.com/biglietteria/listaEventiPub.do?tipoPagina=0&idOwner=6334&codice=capo… - X Vai su X

Ascoltare musica dopo i 70 anni può ridurre il rischio di demenza di quasi il 40 % - Un nuovo studio rileva che le persone sopra i 70 anni che ascoltano musica regolarmente presentano un rischio di demenza inferiore fino al 39 %. Lo riporta focustech.it

Al lavoro fino a 70 anni: dopo l’età pensionabile serve un accordo fra le parti - La legge prevede oggi che il lavoratore dipendente possa rimanere al lavoro oltre l’età pensionabile e incentiva la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni con coefficienti di ... Come scrive pmi.it

Gaza è una prigione a cielo aperto da oltre 70 anni: perché non è iniziato tutto il 7 ottobre - L’attacco di Hamas contro Israele ha sconvolto il mondo e riportato la Striscia di Gaza al centro delle cronache, ma non è stato l’inizio di nulla. fanpage.it scrive