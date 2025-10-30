Un’altra scissione non è in programma nel Pd, anche se Livorno – oltre 100 anni dopo – sembra essere sempre il posto adatto per organizzarne una. Venerdì alle 9.30, alla Sala conferenze della Compagnia Portuali, a una settimana dal convegno di Milano (“Crescere”) organizzato da Giorgio Gori & soci, si terrà una conferenza su “Le politiche di sicurezza dell’Unione europea”, organizzata da Libertà Eguale. In programma gli interventi di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, Stefano Ceccanti, già parlamentare del Pd e professore di diritto pubblico comparato all’Università di Roma La Sapienza, Lia Quartapelle, deputata del Pd e membro della commissione Esteri della Camera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dopo Milano, Livorno: i riformisti Pd pronti a sfidare Schlein