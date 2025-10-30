Dopo le accuse il legale di Elisabetta Gregoraci smentisce la ex compagna del padre con foto e prove
Elisabetta Gregoraci, tramite il suo legale, Lorenzo Pellegrini, ha affidato una nota ad Adnkronos nella quale ha replicato alle dichiarazioni di Rosita Gentile, la ex compagna di suo padre Mario Gregoraci. Gentile ha rivelato pubblicamente di aver subito anni di violenze e abusi da Mario e nelle interviste successive – tra cui un servizio de Le Iene – ha aggiunto anche che le sorelle Gregoraci, Elisabetta e Marzia, avrebbero cercato di escluderla dagli eventi familiari e vietato a suo padre e alla compagna di postare le loro foto sui social. A tale proposito, Pellegrini ha mostrato alcune foto in cui la Gentile è con le Gregoraci, in due occasioni familiari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
