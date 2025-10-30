Dopo il gravissimo infortunio e tre operazioni torna in sella Filippo Baroncini | gli allenamenti ad Abu Dhabi

Una lieta notizia arriva dagli Emirati Arabi Uniti: Filippo Baroncini è in forma ed è già tornato ad allenarsi in sella alla sua bici. Un ottimo risultato per il ciclista 25enne di Massa Lombarda che a due mesi abbondanti dopo la tremenda caduta durante la terza tappa del Giro di Polonia del 6. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Gravissimo incidente alle 7.30 a Piavon di Oderzo. Nello schianto tra un bus Atvo carico di studenti e un’auto, è morto un uomo di 85 anni, conducente della macchina. Quindici i feriti tra i ragazzi e l’autista del bus. L'impatto è avvenuto dopo una curv - facebook.com Vai su Facebook

Dopo tre gravi infortuni nei test, modificati i trampolini olimpici di Predazzo: "Nessun errore di progettazione, abbassato di mezzo grado l'angolo di stacco" - I trampolini olimpici di Predazzo, nuovi di zecca e ormai in procinto di ospitare le gare di salto con gli sci e combinata nordica in occasione dei Giochi di Milano- Segnala ildolomiti.it

La tragedia di Mounir: morto dopo due anni di coma. Non si è mai ripreso dal grave infortunio sul lavoro - L’operaio è deceduto questa mattina a Varese, era ricoverato presso il Nucleo Stati Vegetativi della Fondazione Molina. Segnala msn.com

Dopo l'infortunio di De Bruyne il futuro è nel passato. A Lecce sarà 4-3-3 - Scalpitano Elmas e Lang, Conte potrebbe riproporre Lucca dal 1'. Segnala rainews.it