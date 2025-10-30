Dopo 36 anni arriva la forma più forte di Freezer | il futuro di Dragon Ball cambia per sempre

Screenworld.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre tre decenni di trasformazioni sempre più potenti, Dragon Ball ha finalmente svelato quella che si candida a essere la forma definitiva di Freezer. La sorpresa più grande? Non si tratta del temuto Black Frieza, comparso nel manga di Dragon Ball Super, ma di qualcosa di completamente nuovo. E il palcoscenico scelto per questa rivelazione non è né l’anime né il manga, bensì il videogioco Dragon Ball Xenoverse 2, che il 30 ottobre accoglierà questa trasformazione inedita attraverso il DLC FUTURE SAGA Chapter 3. L’annuncio è arrivato da un trailer che ha immediatamente catturato l’attenzione della community. 🔗 Leggi su Screenworld.it

dopo 36 anni arriva la forma pi249 forte di freezer il futuro di dragon ball cambia per sempre

© Screenworld.it - Dopo 36 anni arriva la forma più forte di Freezer: il futuro di Dragon Ball cambia per sempre

