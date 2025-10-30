Donne spogliate con l' AI il fenomeno è diventato di massa E alimenta un' industria che fa un sacco di soldi sulla violenza online
L’ultimo sito sessista, scoperto dopo i casi Mia Moglie e Phica.eu, non è un caso isolato. Online si contano decine di canali dedicati alla diffusione illecita di immagini intime e servizi che permettono di denudare ogni donna in pochi secondi, moltiplicando gli abusi. Un mercato che vale milioni di dollari ed è alimentato dall'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Wired.it
