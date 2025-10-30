Donnarumma AD FS | 20 Miliardi di investimenti in tecnologia entro il 2034
“Applicare l’ERTMS a 10.000 treni che ogni giorno percorrono 17.000 chilometri di rete è un’evoluzione straordinaria per i tempi in cui viviamo”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto Strategico 2026 del Centro Economia Digitale, “eppure, è ciò che stiamo realizzando, con un piano di investimenti di 20 miliardi di euro nei prossimi dieci anni in tecnologia”. La digitalizzazione è, infatti, uno dei pilastri fondamentali del Gruppo FS con l’obiettivo di trasformare e innovare il sistema della mobilità. 🔗 Leggi su Tpi.it
