Linea rossa della metro di Milano bloccata tra Sesto Marelli e Rovereto: una donna travolta da un treno alla fermata di Precotto, si pensa al suicidio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna morta investita dalla metro M1 a Milano alla fermata di Precotto, ipotesi suicidio: circolazione sospesa

