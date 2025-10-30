Donna investita e uccisa da un' auto pirata nel Teramano si è costituita una 25enne

Svolta dopo la morte di una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, che nelle scorse ore era stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione nel Teramano. Infatti, si è costituita alla polizia, nella tarda serata della giornata di ieri, una ragazza di 25 anni. La giovane si è presentata in Questura a Teramo dopo ore di ricerca, da parte degli inquirenti, dell'auto pirata che ha ucciso la cinquantottenne. Accompagnata dal proprio avvocato, la 25enne ha consegnato agli agenti la propria auto, una Fiat Panda, ammettendo le proprie responsabilità e spiegando di non essersi accorta di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna investita e uccisa da un'auto pirata nel Teramano, si è costituita una 25enne

