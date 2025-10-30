Donna ha un infarto mentre rientra a casa | salvataggio in extremis con la terapia da remoto

Foggiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dolore al petto, improvviso e lancinante; l'infarto in atto e la richiesta di aiuto. Tutto sembrava volgere al peggio per una donna di 59 anni, di San Giovanni Rotondo, rianimata e riconsegnata alla vita grazie alla terapia da remoto messa in atto dalla macchina del 118 di Foggia. Il fatto è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

