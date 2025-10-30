Donazioni Coop sostiene l' associazione AIL Modena con oltre 4mila euro
Prosegue l’impegno per sostenere la prevenzione e la cura oncologiche da parte di Coop Alleanza 3.0 e dei suoi soci. Dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, questo impegno si traduce in un sostegno alle strutture territoriali che lottano contro i tumori di quasi 120 mila euro. Tanti sono i soci. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
