Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti riprenderanno i test sulle armi nucleari interrotti nel 1992
Trump ha giustificato la misura sostenendo che anche altri paesi, come Cina e Russia, avrebbero fatto test analoghi. Peccato che non c'entrassero le armi nucleari, bensì i vettori su cui potrebbero essere trasportate. 🔗 Leggi su Wired.it
Donald #Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico. Lo riferiscono fonti informate al New York Times. La situazione non ha eguali nella storia americana poiché Trump è stato in - X Vai su X
