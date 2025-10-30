Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti riprenderanno i test sulle armi nucleari interrotti nel 1992

Wired.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump ha giustificato la misura sostenendo che anche altri paesi, come Cina e Russia, avrebbero fatto test analoghi. Peccato che non c'entrassero le armi nucleari, bensì i vettori su cui potrebbero essere trasportate. 🔗 Leggi su Wired.it

donald trump ha annunciato che gli stati uniti riprenderanno i test sulle armi nucleari interrotti nel 1992

© Wired.it - Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti riprenderanno i test sulle armi nucleari, interrotti nel 1992

Altri contenuti sullo stesso argomento

donald trump ha annunciatoIl missile russo scatena Trump: perché gli Usa riaccendono la corsa ai test nucleari - Dopo il drone sottomarino e il missile Burevestnik lanciati da Mosca, gli Usa ricominceranno a 'provare' le loro armi atomiche ... Si legge su adnkronos.com

donald trump ha annunciatoUsa, l'annuncio di Trump: "Riprenderemo i test sulle armi nucleari" - In un post pubblicato su Truth da Gyeongju, in Corea del Sud, prima del suo incontro con il leader cinese Xi Jinping, il tycoon ha scritto: "Dal momento che altri Paesi hanno programmi per testare (le ... Scrive tg24.sky.it

Trump annuncia la ripresa dei test nucleari Usa - Prima dell'incontro, sul suo social Truth il presidente Usa ha annunciato l'ordine di una ripresa immediata dei test delle armi nucleari. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Ha Annunciato