Donald Trump e Xi Jinping annunciano un’intesa su terre rare e dazi

Internazionale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 ottobre il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping hanno concordato di attenuare il conflitto commerciale tra i due paesi, che ha scosso l’economia mondiale, durante un incontro in Corea del Sud. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

