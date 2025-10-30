Donald Trump e Xi Jinping annunciano un’intesa su terre rare e dazi

Il 30 ottobre il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping hanno concordato di attenuare il conflitto commerciale tra i due paesi, che ha scosso l’economia mondiale, durante un incontro in Corea del Sud. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Donald Trump e Xi Jinping annunciano un’intesa su terre rare e dazi

