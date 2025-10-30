Doña Flor

Baritoday.it | 30 ott 2025

Sabato 8 novembre 2025, ore 21.00Domenica 9 novembre 2025, ore 19.15Teatro Comunale Niccolò van Westerhout, Mola di BariDOÑA FLORAtto Unico di Arturo ColauttiMusica di Niccolò van WesterhoutPERSONAGGI E INTERPRETI - Luisella De Pietro, sopranoDon Filippo Olivarez - Carlo Provenzano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

