Don Loffredo | Le prediche erano inutili alla Sanità serviva agire come accade nella fiction

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padre Antonio Loffredo racconta la sua storia da ex parroco del rione Sanità, confrontandola con la fiction "Noi della Sanità" diretta da Luca Maniero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

don loffredo prediche eranoDon Antonio Loffredo, chi è prete che ha ispirato ‘Noi del Rione Sanità’/ “Il mio capo è Dio, rispondo a lui” - Don Antonio Loffredo, chi è il prete oggi a Domenica In: ha ispirato serie 'Noi del Rione Sanità'. Segnala ilsussidiario.net

don loffredo prediche eranoNoi del Rione Sanità: chi è don Loffredo il parroco al quale si ispira la serie tv - Il protagonista della nuova serie tv “Noi del Rione Sanità” (in onda dal 23 ottobre su Rai Uno) è un prete, don Giuseppe Santoro interpretato dall’attore ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Don Loffredo Prediche Erano