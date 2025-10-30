Alle 21 di stasera, all’auditorium ’Corelli’ di Fusignano, in vicolo Belletti 2, ci sarà il concerto di Don Ross e Julie Malia. Ross è uno dei più celebrati chitarristi fingerstyle a livello mondiale. Vincitore del prestigioso ’National fingerstyle guitar championship’ (che ha vinto due volte, unico nella storia), combina tecnica prodigiosa, groove potente e sensibilità melodica. La sua musica fonde influenze che spaziano dal jazz al folk, dal blues alla musica classica, offrendo performance intense, coinvolgenti e virtuosistiche. Julie Malia invece è una talentuosa cantante e musicista che accompagna Don Ross con una voce calda e profonda, arricchendo i concerti con armonie evocative e brani originali che spaziano tra soul, folk e jazz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don e Julie, maestri del fingerstyle. Un duo di chitarre a Fusignano