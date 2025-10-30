Don Carlo l’amaro di Eboli conquista 93 punti Falstaff
Un risultato che profuma di territorio e cura artigianale: lo Spirits Special 2025 di Falstaff ha assegnato 93100 all'Amaro Don Carlo, nato a Eboli. La valutazione, maturata nella sessione del 24 ottobre, conferma la statura internazionale di un'etichetta capace di parlare al palato con precisione e carattere. Un verdetto che vale 93100 La degustazione del .
