Domenico Conti muore volando col trattore nel burrone
Canossa (Reggio Emilia), 30 ottobre 2025 – È precipitato con il suo trattore in una scarpata ai piedi del Castello di Canossa, nel podere che curava con amore da una vita. E’ morto così Domenico Conti, conosciuto ed amato nel borgo matildico. È deceduto così ieri pomeriggio Domenico Conti, 86 anni, artigiano in pensione, era una figura conosciuta e amata nel borgo matildico, al quale aveva dedicato tempo, passione e impegno: dalla pulizia dei sentieri all’organizzazione di eventi e manifestazioni comunitarie insieme alla moglie Luisa. Come è avvenuto l’incidente: sbalzato dall’abitacolo. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16, mentre Conti stava eseguendo alcuni lavori sul terreno che è da sempre della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Con il Maestro Ermanno Croce , direttore artistico di Casa Sanremo, il maestro Domenico Primotici, la bravissima Gloria Conti e tanti altri artisti 𝗩𝗜 𝗔𝗦𝗣𝗘𝗧𝗧𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟮𝟱 𝗢𝗧𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘 alCineteatro Moderno - Montecosaro Scalo 𝗜𝗻 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶 Vai su Facebook
Domenico Conti muore volando col trattore nel burrone - Canossa (Reggio Emilia), 30 ottobre 2025 – È precipitato con il suo trattore in una scarpata ai piedi del Castello di Canossa, nel podere che curava con amore da una vita. Come scrive msn.com