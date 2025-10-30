Canossa (Reggio Emilia), 30 ottobre 2025 – È precipitato con il suo trattore in una scarpata ai piedi del Castello di Canossa, nel podere che curava con amore da una vita. E’ morto così Domenico Conti, conosciuto ed amato nel borgo matildico. È deceduto così ieri pomeriggio Domenico Conti, 86 anni, artigiano in pensione, era una figura conosciuta e amata nel borgo matildico, al quale aveva dedicato tempo, passione e impegno: dalla pulizia dei sentieri all’organizzazione di eventi e manifestazioni comunitarie insieme alla moglie Luisa. Come è avvenuto l’incidente: sbalzato dall’abitacolo. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16, mentre Conti stava eseguendo alcuni lavori sul terreno che è da sempre della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenico Conti muore volando col trattore nel burrone