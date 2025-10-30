Domenica Milan-Roma | Loftus-Cheek jolly per Allegri Ma quanti dubbi di formazione

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 tornato in campo nella ripresa dell'ultimo match dei rossoneri a Bergamo, si candida ad una maglia da titolare per Milan-Roma, partita in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dubbi in vista di domenica. Tuttosport: "Loftus-Cheek jolly doc" - Diversi dubbi di formazione attanagliano Massimiliano Allegri in vista dell'importante sfida di domenica sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica insieme al Napoli.

