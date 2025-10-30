Domani alle 15 a Bellaria i funerali di Evan Delogu fratello della conduttrice tv Andrea
Rimini, 30 ottobre 2025 – Si terranno venerdì 31 ottobre alle 15, al cimitero di Bellaria, i funerali di Evan Delogu, il 18enne fratello della showgirl Andrea Delogu morto il 29 ottobre in un incidente stradale. Andrea, appena ricevuta la notizia, è subito partita per raggiungere il papà Walter Delogu a Bellaria. In queste ore si è occupata lei dell’organizzazione delle esequie. Andrea, che era legatissima al fratellastro (avuto da Walter dalla seconda moglie Livia), ha scelto di non parlare della tragedia. Si è chiusa nel dolore. In fortissimo dubbio la sua partecipazione alla puntata di Ballando con le stelle di sabato 1 novembre e ancora non si sa se, dopo il grave lutto subito, c ontinuerà il suo impegno nel programma tv. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Birgo Burger. Pitbull · Timber. ieri sera la prima di OTTOBREFEST il grande tendone della birra a Bellaria Igea Marina è stata una figata! Con i nostri smashburger romagnoli e birra a fiumi ci trovate stasera e domani sia a pranzo che a cena! - facebook.com Vai su Facebook
Domani a Bellaria i funerali di Evan Oscar Delogu - Il diciottenne, 18 anni, fratello della conduttrice Andrea Delogu, è morto ieri in un incidente in mot ... Secondo ansa.it
Domani a Bellaria i funerali di Evan Oscar Delogu, morto in un incidente a 18 anni - Si terranno domani alle ore 15 al cimitero di Bellaria (Rimini), i funerali di Evan Oscar Delogu. Secondo gazzettadiparma.it
Fissato il funerale di Evan Oscar Delogu, Bellaria piange il suo giovane concittadino - Il funerale di Evan Oscar Delogu, il giovane morto ieri (mercoledì 29 ottobre) in un incidente stradale in moto, sarà celebrato domani (venerdì 31 ottobre) alle 15, al cimitero di Bellaria. Riporta altarimini.it