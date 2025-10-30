Rimini, 30 ottobre 2025 – Si terranno venerdì 31 ottobre alle 15, al cimitero di Bellaria, i funerali di Evan Delogu, il 18enne fratello della showgirl Andrea Delogu morto il 29 ottobre in un incidente stradale. Andrea, appena ricevuta la notizia, è subito partita per raggiungere il papà Walter Delogu a Bellaria. In queste ore si è occupata lei dell’organizzazione delle esequie. Andrea, che era legatissima al fratellastro (avuto da Walter dalla seconda moglie Livia), ha scelto di non parlare della tragedia. Si è chiusa nel dolore. In fortissimo dubbio la sua partecipazione alla puntata di Ballando con le stelle di sabato 1 novembre e ancora non si sa se, dopo il grave lutto subito, c ontinuerà il suo impegno nel programma tv. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani alle 15 a Bellaria i funerali di Evan Delogu, fratello della conduttrice tv Andrea