Domande sulla Regione? Da oggi basta Chiedilo a me

Un punto unico di accesso ai servizi regionali, costruito intorno alle esigenze dei cittadini. Da oggi, chi ha domande sulla Regione Toscana può semplicemente "chiederlo a me", la nuova piattaforma digitale pensata per rendere più facile, sicuro e personalizzato il dialogo con la Pubblica Amministrazione. Il portale, accessibile su me.toscana.it, rappresenta un passo avanti decisivo nella semplificazione dei rapporti tra cittadini e istituzioni. Un servizio su misura per ogni utente. " Vogliamo accorciare le distanze con i cittadini – spiegano il presidente Eugenio Giani e l'assessore alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo – offrendo un'esperienza personalizzata, dove ognuno riceva solo le informazioni che gli interessano davvero.