Domande sulla Regione? Da oggi basta Chiedilo a me

Corrieretoscano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un punto unico di accesso ai servizi regionali, costruito intorno alle esigenze dei cittadini. Da oggi, chi ha domande sulla Regione Toscana può semplicemente “chiederlo a me”, la nuova piattaforma digitale pensata per rendere più facile, sicuro e personalizzato il dialogo con la Pubblica Amministrazione. Il portale, accessibile su me.toscana.it, rappresenta un passo avanti decisivo nella semplificazione dei rapporti tra cittadini e istituzioni. Un servizio su misura per ogni utente. “ Vogliamo accorciare le distanze con i cittadini – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo – offrendo un’esperienza personalizzata, dove ognuno riceva solo le informazioni che gli interessano davvero. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

domande regione oggi bastaHai domande sulla Regione? Da oggi chiedilo alla piattaforma “ME” - Chiunque abbia domande sulla Regione, da oggi può chiederlo a “ME”, la nuova piattaforma destinata a diventare il punto unico di accesso a tutti i servizi di comunicazione offerti dall’amministrazione ... Si legge su msn.com

domande regione oggi bastaDomande sulla Regione? Chiedilo a "Me" - TOSCANA: Dopo una prima sperimentazione, debutta la nuova piattaforma destinata a diventare il punto unico di accesso a tutti i servizi di comunicazione ... Come scrive toscanamedianews.it

Già 389 le domande per i contributi della Regione per le unità abitative - Già 389 le domande raccolte dalla Regione ad appena una settimana dall'avvio del nuovo bando per la concessione di contributi fino a 60 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Domande Regione Oggi Basta