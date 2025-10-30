Docente pubblica su Classroom informazioni sulla separazione dei genitori di un’alunna | Garante ammonisce la scuola
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 529 del 25 settembre 2025, ha ammonito un istituto scolastico del Torinese per aver trattato in modo illecito dati personali. A seguito di un reclamo presentato da un genitore, è emerso che una docente aveva pubblicato sull’applicativo Google Classroom – visibile alle famiglie della classe – un post contenente informazioni sulla separazione in corso tra i genitori di un’alunna e sullo stato emotivo della stessa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
