Dl Sicurezza Cna | Apprezziamo revisione aliquote Inail Con il badge di cantiere evitare duplicazioni e burocrazia inutile

ROMA – Cna apprezza la revisione delle aliquote Inail contenuta nel Decreto Legge approvato in Consiglio dei Ministri e che risponde alla necessità di restituire alle imprese gli avanzi di gestione dell’istituto. La Confederazione ritiene adeguato lo strumento individuato e cioè l’incremento della percentuale di riduzione del premio per andamento infortunistico favorevole (bonus). Per quanto riguarda l’introduzione del badge di cantiere, CNA condivide le finalità di uno strumento pensato per rafforzare tracciabilità e trasparenza nei cantieri. Tuttavia, la vera sfida sarà la definizione dei decreti attuativi e il confronto che si aprirà tra Ministero e parti sociali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

