A settembre 2025 il mercato del lavoro italiano mostra un doppio volto: da un lato prosegue la crescita degli occupati, dall’altro aumenta anche il numero dei disoccupati. Il fenomeno si spiega con il forte calo degli “ inattivi “, cioè di quelle persone che escono dalla condizione di non cercare lavoro e si affacciano sul mercato. Crescono occupati e disoccupati. A settembre gli occupati sono cresciuti di 67mila unità (+0,3%) rispetto ad agosto, portando il totale a 24,2 milioni. Il tasso di occupazione ha toccato il 62,7%. Parallelamente, le persone in cerca di lavoro sono aumentate di 31mila unità (+2,0%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Disoccupazione in calo, contratti stabili in aumento ma i giovani rimangono indietro