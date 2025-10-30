Diritti d’immagine e social | come gli sportivi possono tutelarsi con il testamento

Nel mondo dello sport moderno, l’immagine di un atleta è un bene prezioso, spesso più redditizio della carriera stessa. I social network e le collaborazioni con gli sponsor hanno trasformato i volti e i nomi dei campioni in veri e propri marchi commerciali. Oggi, un post su Instagram o una campagna pubblicitaria possono valere cifre a sei zeri. Tuttavia, pochi sportivi si interrogano su cosa accada a questi diritti d’immagine dopo il ritiro o, peggio, dopo la morte in assenza di documenti successione. Il diritto d’immagine è un bene immateriale che consente di controllare e monetizzare l’uso del proprio nome, del volto e della voce. 🔗 Leggi su Oasport.it

