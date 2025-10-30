DIRETTA Serie A Pisa-Lazio | le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arena Garibaldi’ tra i nerazzurri di Gilardino e i biancocelesti di Sarri in tempo reale La Lazio fa visita al Pisa nel secondo posticipo del giovedì valido per il turno infrasettimanale della nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Massa della sezione di Imperia. Sarri e Gilardino, allenatori di Lazio e Pisa (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono dare seguito al successo di domenica scorsa contro la Juventus, che è stato il quarto risultato utile di fila. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

