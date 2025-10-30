DIRETTA Serie A Cagliari-Sassuolo | segui la cronaca LIVE

La penultima sfida della nona giornata di campionato verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Dopo il rocambolesco 2-2 in rimonta il casa del Verona, il Cagliari proverà a ritrovare una vittoria in campionato, che manca ormai dalla quarta giornata di campionato, quando i sardi espugnarono il via del Mare di Lecce. Di fronte al proprio pubblico, i rossoblu ospitano un Sassuolo orfano di Domenico Berardi. (ANSA FOTO) – calciomercato.it Dopo il colpo alla testa subito contro la Roma, il numero 10 neroverde è stato tenuto a riposo da Fabio Grosso che va a caccia del terzo risultato utile consecutivo in trasferta (un pareggio e una vittoria) in terra sarda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cagliari-Sassuolo: segui la cronaca LIVE

