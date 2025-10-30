Diretta maltempo in Toscana | allagamenti e disagi le zone colpite dalla pioggia forte

Firenze, 30 ottobre 2025 – Giornata difficile per il maltempo in Toscana. La pioggia forte provoca non pochi problemi: allagamenti ma anche livelli dei fiumi che si alzano. In mattinata la zona più colpita è stata quella tra Pisa e Livorno: nei due capoluoghi ci sono stati diversi disagi per la circolazione. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diretta maltempo in Toscana: allagamenti e disagi, le zone colpite dalla pioggia forte

