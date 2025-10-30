Dipendenti di McDonald' s raccolgono 340 kg di rifiuti insieme ai cittadini
Trenta sacchi per oltre 340 kg di rifiuti raccolti da 65 volontari: sono i numeri della tappa foggiana di ‘Insieme a te per l’ambiente’ di McDonald’s tenutasi martedì 14 ottobre. Una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. All’attività di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
