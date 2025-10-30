Dipendenti di McDonald' s raccolgono 340 kg di rifiuti insieme ai cittadini

Foggiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenta sacchi per oltre 340 kg di rifiuti raccolti da 65 volontari: sono i numeri della tappa foggiana di ‘Insieme a te per l’ambiente’ di McDonald’s tenutasi martedì 14 ottobre. Una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. All’attività di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

dipendenti mcdonald s raccolgonoDipendenti di McDonald's raccolgono 340 kg di rifiuti insieme ai cittadini - Oltre 340 kg di rifiuti raccolti a Foggia in occasione della tappa di 'Insieme a te per l’ambiente' di McDonald’s ... Come scrive foggiatoday.it

dipendenti mcdonald s raccolgono‘Insieme a te per l’ambiente’, a Terni raccolti oltre 70 chili di rifiuti - Ecco i numeri della tappa di ‘Insieme a te per l’ambiente’ di McDonald’s tenutasi a Terni, con il patrocinio del Comune, e dedicata alla raccolta de ... Segnala umbria24.it

dipendenti mcdonald s raccolgonoOltre 1 tonnellata di rifiuti raccolti in Lombardia in occasione delle tappe di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s di Baranzate, Cinisello Balsamo, Paderno ... - Ecco i numeri delle tappe di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s, ... Secondo ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Dipendenti Mcdonald S Raccolgono