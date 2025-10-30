Dino Run | la città torna al Giurassico per Francesco e per la ricerca
Questa sera Piazza Vittoria e le vie del centro di Brescia si riempiranno di dinosauri. Non quelli dei musei, ma centinaia di corridori e camminatori che parteciperanno alla seconda edizione della Dino Run, la corsa-camminata benefica nata per sostenere la ricerca sulle malattie rare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TRA POESIA E LIBERTÀ Omaggio a Ruggiero Grieco Sabato 25 ottobre ore 10.30 Largo dino Frisullo — Città dell’altra economia - facebook.com Vai su Facebook
Torna a Brescia la Dino Run, corsa benefica per RaricomeFranci - Appuntamento il 30 ottobre dalle 18 in piazza Vittoria durante la serata di CorrixBrescia. giornaledibrescia.it scrive