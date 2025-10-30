Dimmi La Verità | Clotilde Minasi | La bocciatura del ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti
Ecco #DimmiLaVerità del 30 ottobre 2025. Ospite la senatrice calabrese della Lega Clotilde Minasi. L'argomento del giorno è: "L a bocciatura del ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti ". 🔗 Leggi su Laverita.info
