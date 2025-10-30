La bistecca è rosolata al punto giusto. Il coltello scivola morbido. C’è chi chiude gli occhi per assaporare, chi scatta una foto. La carne non è solo cibo: è piacere, abitudine, appartenenza. Ma cosa succederebbe se, invece del piatto, guardassimo il percorso che quella fettina ha compiuto per arrivare fin qui? A misurare il peso climatico di questi alimenti è stato uno studio pubblicato su Nature Climate Change e ripreso dal Washington Post con una mappa interattiva che traduce numeri in geografia. I ricercatori hanno analizzato le abitudini alimentari di 3.531 città statunitensi, calcolando l’impatto del consumo di carne bovina, suina e avicola in termini di gas serra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dimmi dove vivi e ti dirò quanto pesa la tua dieta sul pianeta