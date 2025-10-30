Diluvio Siviglia il video degli automobilisti intrappolati nell’acqua | la città paralizzata dal nubifragio

Siviglia è stata travolta da un nubifragio record: in poche ore sono caduti 115 litri di pioggia per metro quadrato, pari al 20% delle precipitazioni annue. Strade allagate, auto sommerse e traffico paralizzato. Oltre 600 emergenze e sospensioni di treni, metro e lezioni universitarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

