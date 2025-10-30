Diga di Palazzo D' Ascoli Tutolo replica all' annuncio di La Salandra | I 50 milioni non esistono
“Ci risiamo. Dopo i fantomatici 190 milioni per la condotta del Liscione, ora arrivano altri numeri sparati in aria: 50 milioni per la diga di Palazzo d’Ascoli. Ma la verità è che non c’è un euro stanziato per realizzare l’opera”. Non usa giri di parole il consigliere regionale Antonio Tutolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
