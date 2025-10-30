differenziata serve un salto di 14 punti

BRESCIA L’obiettivo è definito: raggiungere l’83,3% di rifiuti differenziati entro il 2027, come chiede l’Europa. Per Brescia ciò significa fare uno scatto di quasi 14 punti percentuali, considerando che nel 2025 Brescia ha raggiunto il 69,4%. La strada è stata confermata ieri dalla sindaca Laura Castelletti (e poi in commissione ambiente): lo studi del consulente Giovanni Montresori di Labelab ha fatto emergere che l’attuale sistema di raccolta misto (indifferenziata e umido in cassonetti a calotta, vetro, plastica e carta con raccolta porta a porta, con qualche distinguo nel centro storico) è la strada giusta, per conciliare obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

