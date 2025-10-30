Difesa la forza che unisce - insieme nel futuro la mostra alla Galleria Alberto Sordi

La Galleria Alberto Sordi di Roma ospita la mostra immersiva “Difesa, la forza che unisce - insieme nel futuro”, aperta al pubblico gratuitamente ogni giorno dalle 9 alle 21, fino al 4 novembre compreso.Un’esperienza che accompagna i visitatori nel mondo quotidiano – spesso silenzioso ma sempre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

#VersoIl4Novembre Prosegue la mostra immersiva "Difesa, la forza che unisce": un viaggio tra persone, professionalità e tecnologie che raccontano il volto moderno della #Difesa.

