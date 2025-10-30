Difende la vicina dallo stalker e viene brutalmente picchiato | il 90enne Salvatore Riccobene muore in ospedale

Mortara (Pavia), 30 ottobre 2025 – Un mese fa, a fine settembre, aveva difeso una sua vicina di casa, una donna di 57 anni, da un uomo che abita nello stesso palazzo di edilizia popolare a Mortara, in Lomellina. Un gesto di generosità che però Salvatore Riccobene, 90 anni, un ex macellaio della provincia di Trapani, ha pagato con la vita. Gesto di generosità . L'anziano era stato infatti aggredito dallo stalker, cadendo a terra e riportando diverse ferite e la frattura di alcune costole. Ricoverato all'ospedale di Mortara, ha visto peggiorare progressivamente le sue condizioni per l'insorgere di problemi polmonari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Difende la vicina dallo stalker e viene brutalmente picchiato: il 90enne Salvatore Riccobene muore in ospedale

