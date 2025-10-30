Difende la vicina dal suo stalker ma viene picchiato a sangue | anziano muore dopo un mese in ospedale

L'età non lo ha fermato: quando ha visto la vicina di casa in difficoltà per le attenzioni sgradite di un uomo, è intervenuto per difenderla ma è stato aggredito a sua volta ed è finito in ospedale. È morto dopo un mese di agonia Salvatore Riccobene, 90 anni. L'anziano, siciliano d'origine viveva. 🔗 Leggi su Today.it

Aggredito dallo stalker della vicina di casa: 90enne muore dopo un mese di ricovero - Ha difeso la sua vicina che sarebbe stata vessata da un altro residente nel palazzo, ma è stato aggredito proprio dal vicino ed è morto dopo un mese d’agonia a Mortara. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Aveva difeso la vicina dallo stalker venendo aggredito, muore in Lombardia un novantenne siciliano - Salvatore Riccobene, ex macellaio della provincia di Trapani, era caduto a terra e riportando diverse ferite e la frattura di alcune costole. Da msn.com

