Dietro il Tribunale di Como con droga e un tirapugni | denunciato un 19enne segnalati tre minorenni

La polizia di Stato di Como ha denunciato un ragazzo di 19 anni per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e lo ha segnalato per detenzione di una dose di hashish. Il giovane, residente in via Carloni e già noto per episodi di droga e ubriachezza, è stato fermato nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

