Dieci anni dopo Milano ritrova Moira Orfei

Sbircialanotizia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, ottobre 2025. A dieci anni dall’addio a Moira Orfei, la città abbraccia “Moira per sempre”: un progetto che intreccia libertà, inclusione e rinascita con performance, incontri e riflessioni. Dal 19 al 28 novembre, strade e aule si animano per raccontare l’eredità di una figura che ha segnato l’immaginario italiano. Un omaggio che accende Milano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

dieci anni dopo milano ritrova moira orfei

© Sbircialanotizia.it - Dieci anni dopo, Milano ritrova Moira Orfei

