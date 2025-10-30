Dieci anni dopo Milano ritrova Moira Orfei

Milano, ottobre 2025. A dieci anni dall'addio a Moira Orfei, la città abbraccia "Moira per sempre": un progetto che intreccia libertà, inclusione e rinascita con performance, incontri e riflessioni. Dal 19 al 28 novembre, strade e aule si animano per raccontare l'eredità di una figura che ha segnato l'immaginario italiano. Un omaggio che accende Milano.

