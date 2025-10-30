Diamanti e oro il nuovo singolo di Gigi D’Alessio con Khaled e Jovanotti

NAPOLI – Esce venerdì 31 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Diamanti e oro” (GGD Edizioni SrlSony Music), il nuovo sorprendente singolo di Gigi D’Alessio con la partecipazione straordinaria di Khaled, icona mondiale della musica raï, e l’energia travolgente di Jovanotti, pioniere del crossover italiano. Il brano è un viaggio sonoro che attraversa Napoli, il Maghreb e l’Italia contemporanea, mixando napoletano, arabo, spagnolo e italiano in un racconto che, a partire da una storia d’amore, lascia spazio ad una riflessione sul nostro tempo. Una donna che cede al seducente fascino della ricchezza diventa metafora di un mondo che ha smarrito il senso del valore autentico, abbagliato dall’apparenza più che dalla sostanza, nonostante le sue infinite possibilità: “Abbiamo gli strumenti manca chi li suonaabbiamo la ricchezza manca chi la rende buona”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Diamanti e oro”, il nuovo singolo di Gigi D’Alessio con Khaled e Jovanotti

Approfondisci con queste news

Gigi D'Alessio pubblica oggi in digitale "Diamanti e Oro", il nuovo singolo realizzato con Khaled e Lorenzo Jovanotti Cherubini. Il brano è anche in rotazione radiofonica. - facebook.com Vai su Facebook

GIGI D’ALESSIO con KHALED e JOVANOTTI per “Diamanti e Oro” - DIAMANTI E ORO è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio con la partecipazione di Khaled, icona mondiale della musica raï, e l’energia travolgente di Jovanotti. Da newsic.it

Gigi D’Alessio, da oggi in digitale “Diamanti e Oro” con Khaled e Jovanotti - Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali "Diamanti e Oro", il nuovo singolo di Gigi D'Alessio con Khaled e Jovanotti. Lo riporta spettakolo.it

Gigi D'Alessio, il nuovo singolo “Diamanti e Oro” in uscita venerdì 31 ottobre - Esce venerdì 31 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Diamanti e Oro” (GGD Edizioni ... Scrive msn.com