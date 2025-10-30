Dialoghi e Mali Blues in concerto all’ExWide

Una serata, due concerti: Exwide inizia novembre con un doppio appuntamento in collaborazione con Toscana Produzione Musica. Saranno in concerto Gabriele Coen e Ziad Trabelsi con Dialoghi e Dimitri Grechi Espinoza insieme a Gabrio Baldacci e Andrea Beninati con Mali Blues. Apre la serata del 1. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

