Diabetes Marathon Health per condividere riflessioni sulla gestione del diabete dalle voci di medici pediatri e professionisti

Sabato 22 novembre alle ore 8.00 torna presso la Sala Sole del centro congressi SGR di Rimini, Via Gabriello Chiabrera, 34, Diabetes Marathon Health, l’ evento all'interno della più ampia iniziativa Diabetes Marathon, promossa in partnership con l'Associazione Diabete Romagna e pensato per tutti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ottobre è stato un mese incredibile FID ha partecipato ad alcuni dei più importanti eventi sportivi italiani!!! L’Eroica in Chianti – 6 ciclisti del Team FID Bike Mezza di Roma – 14 runner del Team FID Run Venice Marathon – 28 runner tra 10km, - facebook.com Vai su Facebook

Diabete: a Rimini torna l’evento “Diabetes Marathon Health” - Diabetes Marathon Health è l’evento conclusivo della lunga maratona di Diabetes Marathon, la manifestazione che ha luogo nelle città della Romagna, realizzata dall’associazione Diabete Romagna per ... Scrive altarimini.it

Il Campo Gotti torna ad essere la casa della Diabetes Marathon: svelata la nona edizione - L'appuntamento per la nona edizione è fissato per il 10 aprile, quando Forlì accoglierà, come da tradizione, il pubblico di camminatori e podisti ... Si legge su forlitoday.it

Diabetes Marathon e Diabete Romagna con la nuova edizione della guida al diabete in Romagna - Diabetes Marathon e Diabete Romagna insieme ad Adjutor pubblicano la nuova edizione della guida al diabete in Romagna come strumento di informazione di base e di orientamento per tutte quelle persone ... Da ravennawebtv.it