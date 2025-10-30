Dìa de los Muertos alla Casa delle Farfalle

La Casa delle Farfalle, all'Appia Joy Park, celebra il Dìa de los Muertos.Fiori variopinti, altari imbanditi e teschi colorati celebrano il ritorno dei defunti sulla terra, tenuti in vita nella memoria e nello spirito, per un magico ricongiungimento dei due mondi, a cui le farfalle, simbolo di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Días de los muertos | 31 Octubre, 01 y 02 Noviembre "Mira que te has de morir, mira que no sabes cuando" In occasione de Los Días de los muertos, il nuovo menù di Casa Azul si arricchisce di un ricco fuori menù della tradizione messicana, dedicato ai g - facebook.com Vai su Facebook

Día de los Muertos: quando la morte non fa paura, ma memoria e ricordi (una lezione che dovremmo riscoprire anche in Europa) - Scopri come il Día de los Muertos trasforma la morte in memoria attiva: una tradizione messicana che può arricchire anche l’Europa. Da greenme.it

Día de los Muertos: la festa che celebra la vita attraverso la morte - Il Día de los Muertos è una celebrazione messicana luminosa e affettuosa che unisce memoria, comunità e identità. Si legge su meteo.it

El dia de los muertos: una colorata tradizione messicana per celebrare i propri antenati - Non è la versione messicana di Halloween: il clima del Dia de los Muertos è molto più festoso e colorato. Come scrive focusjunior.it