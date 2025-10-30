Dìa de los Muertos alla Casa delle Farfalle

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa delle Farfalle, all'Appia Joy Park, celebra il Dìa de los Muertos.Fiori variopinti, altari imbanditi e teschi colorati celebrano il ritorno dei defunti sulla terra, tenuti in vita nella memoria e nello spirito, per un magico ricongiungimento dei due mondi, a cui le farfalle, simbolo di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Día de los Muertos: quando la morte non fa paura, ma memoria e ricordi (una lezione che dovremmo riscoprire anche in Europa) - Scopri come il Día de los Muertos trasforma la morte in memoria attiva: una tradizione messicana che può arricchire anche l’Europa. Da greenme.it

d236a de los muertosDía de los Muertos: la festa che celebra la vita attraverso la morte - Il Día de los Muertos è una celebrazione messicana luminosa e affettuosa che unisce memoria, comunità e identità. Si legge su meteo.it

d236a de los muertosEl dia de los muertos: una colorata tradizione messicana per celebrare i propri antenati - Non è la versione messicana di Halloween: il clima del Dia de los Muertos è molto più festoso e colorato. Come scrive focusjunior.it

Cerca Video su questo argomento: D236a De Los Muertos