Di Matteo | Su Dell’Utri Berlusconi e i rapporti con la mafia è stata fatta una falsificazione una mistificazione della realtà processuale

Altro che santificazione o “ verità ristabilità”, come propagandato per giorni dentro Forza Italia e attraverso l a grancassa mediatica dei giornali del centrodestra. Anche il sostituto procuratore nazionale Antimafia, Antonino Di Matteo, attacca, a margine della presentazione del nuovo libro di Luigi Li Gotti e Saverio Lodato, “Stragi d’Italia”: “Su Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e i rapporti con la mafia è stata fatta un’ operazione di falsificazione. Una mistificazione della realtà processuale “; ha spiegato ai microfoni del Fattoquotidiano.it. “In un Paese libero e democratico ritengo che ognuno debba poter esprimere le proprie opinioni, ma partendo da una condizione: che si parta da presupposti di fatto veritieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Di Matteo: “Su Dell’Utri, Berlusconi e i rapporti con la mafia è stata fatta una falsificazione, una mistificazione della realtà processuale”

