Di Gregorio Juventus i giornali lo promuovono | Nessuna colpa su Zaniolo c’è una cosa che non convince sulla sua gestione

Di Gregorio Juventus, il portiere torna titolare e fa il suo: la Gazzetta lo promuove e critica la gestione precedente, il turnover andava fatto ieri. Una serata di ordinaria amministrazione, un ritorno alla vittoria e la riconquista del suo posto tra i pali. La partita di Michele Di Gregorio contro l’ Udinese è stata solida, senza fronzoli, e gli è valsa una sufficienza piena. Ma la sua pagella, stilata da La Gazzetta dello Sport, è anche l’occasione per una critica retroattiva alla gestione, ormai archiviata, di Igor Tudor. Di Gregorio Juve: la pagella della Gazzetta. Dopo la clamorosa e inspiegabile panchina nella trasferta contro la Lazio (arrivata subito dopo la sua prestazione monstre da migliore in campo al Bernabeu), Michele Di Gregorio si è ripreso la titolarità sotto la guida ad interim di Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juventus, i giornali lo promuovono: «Nessuna colpa su Zaniolo, c’è una cosa che non convince sulla sua gestione»

Juventus XI: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Openda, Yildiz, Vlahovic Udinese Calcio XI: Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet, Kamara, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Ehizibue, Zaniolo, Davis ? 19:30 #SerieATIM # - facebook.com Vai su Facebook

Stasera Perin titolare al posto di Di Gregorio. $LazioJuve $Juventus - X Vai su X

Pagelle Real Madrid Juve: Di Gregorio e Gatti, che partita al Santiago Bernabeu! Openda e un errore che pesa moltissimo – VIDEO - Pagelle Real Madrid Juve, i giudizi dopo il Bernabeu: brillano il portiere e il difensore, il belga commette un errore pesante che condiziona la serata Una sconfitta di misura, onorevole ma che lascia ... Lo riporta juventusnews24.com

Di Gregorio applaudito dai giornali: «È il migliore in campo, quel doppio intervento è da urlo». Voto altissimo per il portiere della Juve - Di Gregorio, prestazione da urlo per il portiere contro il Real Madrid: la Gazzetta lo premia con un 7,5, salva la squadra da un passivo pesante Una sconfitta che brucia, ma una prestazione individual ... juventusnews24.com scrive

Juventus, per Di Gregorio siparietto con Bellingham e riabilitazione social: il portiere ha riconquistato i tifosi - Di Gregorio ha tenuto in piedi la Juventus nei momenti più delicati dell’incontro contro il Real Madrid, chiudendo la gara con ben 8 parate: a fine gara sono arrivati i complimenti di Bellingham ... Si legge su sport.virgilio.it