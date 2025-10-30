Inter News 24 Le parole di Paolo Di Canio, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Nel corso del suo intervento a Sky Calcio Club, l’ex calciatore Paolo Di Canio ha analizzato con entusiasmo il gol di Petar Sucic durante Inter Fiorentina. Di Canio ha elogiato la grande qualità dell’azione, sottolineando la classe del centrocampista nerazzurro e il suo impatto decisivo nella partita. IL GOL DI SUCIC – Sucic fa questo gioco di prestigio in cui fa finta di tirare sul secondo palo e con la suola la sposta: ci sarà Halloween e gli dice “dolcetto o scherzetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Canio sicuro: «Sucic ha fatto dolcetto e scherzetto alla Fiorentina, può diventare un top»