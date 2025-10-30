Devastante rogo al casello di Brescia Sud della A21 | il fumo visibile da chilometri e l' intervento dei pompieri

Un violento incendio divampato al casello autostradale di Brescia Sud lungo la A21 ha fatto scattare l'allarme nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre. Gli inquirenti impegnati nelle indagini sono tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e soprattutto l'origine del rogo, anche se a quanto pare, stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero scaturite da un mezzo pesante in transito. Le prime segnalazioni ai vigili del fuoco sono giunte intorno alle ore 14.00, quando alcuni automobilisti hanno chiesto l'intervento per un rogo scoppiato sulla A21 Piacenza-Brescia. L’incendio, partito da un camion carico di gomme in fiamme, si è diffuso molto rapidamente fino a coinvolgere il casello, devastato nel giro di pochi minuti: una densa coltre di fumo si è alzata in cielo, risultando visibile anche a distanza di chilometri dal luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Devastante rogo al casello di Brescia Sud della A21: il fumo visibile da chilometri e l'intervento dei pompieri

News recenti che potrebbero piacerti

Un devastante incendio distrusse un agritur (FOTO e VIDEO), 35enne condannato a 4 anni di reclusione Leggi l’articolo tinyurl.com/sxhp4cub - facebook.com Vai su Facebook

Incendio devasta il casello di Brescia Sud sull'autostrada A21 - Un vasto incendio ha colpito questo pomeriggio il casello autostradale di Brescia Sud, lungo la A21 Piacenza- Lo riporta rainews.it

Devastante rogo al casello di Brescia Sud della A21: il fumo visibile da chilometri e l'intervento dei pompieri - L'autostrada è stata chiusa dalle forze dell'ordine per consentire l'intervento dei soccorritori: le fiamme sono partite da un mezzo pesante ... msn.com scrive

Fiamme al casello Brescia Sud sulla A21: rogo devasta la struttura - Un incendio di grandi dimensioni ha coinvolto un veicolo in transito, causando gravi danni e il blocco del traffico mentre i soccorsi sono al lavoro ... laprovinciacr.it scrive